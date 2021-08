Litoranea Ponente, limitazioni solo serali/notturne per i veicoli in entrata

In merito all'ordinanza dirigenziale afferente alla regolamentazione viaria per il fine settimana di Ferragosto (sabato 14 e domenica 15) si precisa che l’ingresso in auto e il parcheggio delle stesse sarà interdetto dalle ore 20 alle ore 6 sia lungo la Strada delle Salinelle (da ultimo lotto della controstrada del Lungomare Pietro Paolo Mennea – c/o Lido Massawa – a primo incrocio con strada Pantaniello) che sulla controstrada del Lungomare “Pietro Paolo Mennea” (tratto immediatamente dopo via Luigi Dicuonzo sino a Lido Massawa).