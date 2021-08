A Ferragosto beni culturali aperti a Barletta

Durante il Ferragosto sarà possibile visitare il patrimonio storico e culturale della città.

In dettaglio: il Castello (con Museo civico e Lapidarium), sarà aperto dalle ore 10 alle 20. La chiusura della biglietteria presso il Bookshop è stabilita alle ore 19.15.

A Palazzo Della Marra accesso al pubblico dalle ore 10 alle 20 per ammirare l’allestimento “Rileggere De Nittis, oggi”. Identici gli orari del bookshop/biglietteria: chiuderà alle ore 19.15.

Contemplare la splendida Cantina della Sfida sarà infine possibile dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 16 alle 20.

Si ricorda che l’ingresso sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti della certificazione “green pass”, in cartaceo o digitale, così come disposto dalle norme vigenti. Tale disposizione non si applicherà ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e agli esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per info: Palazzo Della Marra tel. 0883 538372, pinacotecadenittis@comune.barletta.bt.it.

Castello: tel. 0883 578621, info@setterue.it.