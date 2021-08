Referendum Eutanasia legale, raccolta firme a Barletta

Continua, anche nel mese di agosto, a Barletta, la campagna di raccolta firme per ottenere il Referendum sull’Eutanasia Legale. Il prossimo appuntamento, promosso dal locale Comitato Promotore in collaborazione con l’Ambulatorio Popolare di Barletta, è in programma per domenica 8 agosto, in piazza Castello, nei pressi del locale Sulemani, dalle 20:00 alle 22:45 e a seguire in via Mura San Cataldo, nei pressi del locale Oz Bar, dalle 23:00 alle 01:00.



Dopo la richiesta, oramai due anni fa, della Corte Costituzionale di regolamentare la materia, nulla è stato fatto. Di fronte all'incapacità del Parlamento di intervenire su questioni non più rinviabili come la dignità delle persone malate, occorre agire con strumenti che permettano ai cittadini di scegliere sulla propria vita. Eutanasia legale; per essere tutti liberi fino alla fine.



Per il prossimo 13 agosto , invece, è in programma un incontro informativo sull’Eutanasia Legale e le tematiche collegate. A Barletta in piazza Plebiscito, ore 19:00. Promosso dall’Ambulatorio Popolare in collaborazione con M.G.A. sindacato nazionale forense. Sarà ospite della serata, per illustrare le ragioni della campagna referendaria e il quesito proposto, l’avvocatessa Valentina Restaino, tesoriere nazionale M.G.A.



Per restare sempre aggiornati sui prossimi tavoli ed eventi è possibile seguire la pagina Facebook: Eutanasia Legale Barletta.