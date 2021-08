Green Pass, a Barletta obbligatorio per accesso a beni culturali e biblioteca

Da venerdì prossimo, 6 agosto, l’accesso ai beni culturali cittadini sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti della certificazione “green pass”, in cartaceo o digitale, così come disposto dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, in particolare dall’art. 3, comma 1, lettera c). Il personale avrà il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni. Le disposizioni richiamate non si applicheranno ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la biblioteca “Loffredo”, fermo restando il divieto per chi è sprovvisto della certificazione verde COVID-19, si precisa che l’ingresso nelle sale di lettura è ancora subordinato all’obbligo di prenotare il proprio posto quotidianamente e per il giorno successivo, collegandosi al sito Servizi SBN Web Polo Terra di Bari http://193.205.156.3/servizi/, inserendo codice utente e password o registrandosi.

È confermata la modalità esclusiva della prenotazione anche per il prestito o la restituzione dei libri, inviando una mail a biblioteca@comune.barletta.bt.it in cui l’utente dovrà descrivere il servizio richiesto. Fino a nuove disposizioni, infine, non sarà consentito l’accesso alla sala emeroteca per la consultazione di quotidiani e periodici, essendo il locale utilizzato quale luogo idoneo per assicurare una quarantena di dieci giorni ai libri restituiti dopo la consultazione e il prestito, al termine del quale sono ricollocati nel deposito librario per essere nuovamente messi a disposizione dell’utenza.