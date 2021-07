Giornata internazionale contro la pena di morte, Barletta aderisce

Si rinnova l’adesione dell’Amministrazione comunale alla giornata internazionale “Città per la vita/Città contro la pena di morte” – “Cities for life – Cities against the death penalty”.

La campagna, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, è giunta alla sua ventesima edizione e si celebra con manifestazioni a carattere culturale e/o simbolico nella giornata del 30 novembre. È riconosciuta da diversi organismi a livello internazionale anche come occasione per valorizzare il ruolo delle municipalità nel mantenere alta l’attenzione sui diritti umani e il valore della vita. A sostegno del processo abolizionista per diffondere sensibilità contrarie alla guerra e alle esecuzioni capitali, c’è anche la firma del primo cittadino di Barletta, Cosimo Cannito, in rappresentanza di tutta la comunità.

"Condividiamo l’impegno morale a sostegno della vita e della dignità personale – dichiara il sindaco – per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di cancellare questa pratica disumana dal panorama giuridico universale e, in generale, censurare ogni espressione di violenza. L’adesione di Barletta è anche un dovere per onorare la memoria, il coraggio e il sacrificio di chi ha lottato per l’affermazione degli ideali di libertà e democrazia".