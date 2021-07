Biomonitoraggio unghie, Buzzi Unicem rileva carenze nello studio

In merito allo studio del dottor Agostino Di Ciaula, condotto nel contesto della cementeria di Barletta e pubblicato recentemente sulla rivista“Exposureand Health”, Buzzi Unicem ha preso visione dei risultati emersi e ha attivato un processo di approfondimento, per valutare con attenzione quanto riportato. "Ad esito di una prima analisi, si rilevano evidenti carenze in grado di viziare lo studio in oggetto - dichiara l'azienda in una nota -. Si ritiene quindi necessaria un’opportuna valutazione della tesi esposta da parte degli Enti competenti, al fine di fornire un’adeguata informazione alla cittadinanza.In via esemplificativa, alcuni aspetti da sottolineare:

- le ricadute delle emissioni considerate dalla ricerca non riflettono la reale situazione di fatto

- nelperiodo preso a riferimento ai fini della qualità dell’aria il forno della cementeria di Barletta non è stato in marcia per più della metà del tempo

- i dati sono stati pubblicati in maniera parziale,tale da non consentire una disamina completa della situazione rilevata

- per diversi metalli, lo studio ha riscontrato concentrazioni più elevate nelle unghie dei bambini non soggetti alla ricaduta alle emissioni della cementeria

- i campioni biologici sulle unghie sono inclini a contaminazioni esterne, presentando importanti criticità nella valutazione dell’esposizione ambientale, in mancanza peraltro di valori affidabili di confronto.

Il documento predisposto da Buzzi Unicem sarà condiviso a breve con tutti gli Enti competenti, in un’ottica di trasparenza e responsabilità.L’azienda conferma il proprio impegno per la tutela della salute e del benessere delle comunità in cui è presente e si adopera per approfondire con accuratezza le preoccupazioni di molti cittadini, nell’interesse di tutti".