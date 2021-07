Feste patronali nella BAT, si riparte da Barletta

Un anno e mezzo senza feste e fiere; un anno e mezzo con centinaia di ambulanti specializzati in feste e fiere fermi senza un solo euro di entrare per mantenere le proprie famiglie e salvati dalla rete di protezione familiare; un anno e mezzo di lotte e di battaglie ma anche di interlocuzioni sui tavoli della Regione Puglia per la ripartenza delle manifestazioni fieristiche, feste tradizionali e patronali. A guidare questa estenuante battaglia, sul campo in prima linea, senza mai risparmiarsi anche per i fieristi dopo averlo fatto per la ripartenza dei mercati, il sindacalista Savino Montaruli il quale, di ritorno dal Salento dove a Scorrano ha partecipato alla ripartenza della tradizionale Festa di Santa Domenica, si è recato a Barletta dove il sindaco Mino Cannito, l’assessora Rosa Tupputi e tutto lo staff Dirigenziale del Suap – Settore Commercio, hanno fortemente voluto accogliere le richieste di svolgimento della Festa Patronale. Così è stato. La città di Barletta, infatti, è stata la prima a ripartire con le Feste Patronali nella provincia Bat. Seguiranno Canosa di Puglia il 16 luglio con la Festa del Carmine, a seguire San Sabino fino alla tradizionale Festa Patronale di San Riccardo ad Andria, dove le interlocuzioni, però, a causa di una disorganizzazione strutturale, vanno a rilento. A Trani, invece, il sindaco Amedeo Bottaro ha invitato le Organizzazioni di Categoria nella Sala Giunta martedì alle ore 11,00.

In una serata caldissima da tutti punti di vista, sul Lungomare di Barletta la gente ha affollato il lunghissimo cordone stracolmo di postazioni di vendita degli ambulanti ed anche il ricco Luna Park allestito nell’area adiacente. Un fiume di gente che ha potuto tornare a godere della straordinaria Festa Patronale, a Barletta. Nel corso dei festeggiamenti Savino Montaruli di CasAmbulanti e Unibat, ha dichiarato: “dopo il nostro incontro con il Prefetto Maurizio Valiante, nel corso del quale consegnammo gli Attestati di Cavalieri di Resilienza agli Ambulanti fieristi fermi da oltre un anno e mezzo, il Prefetto ha recentemente incontrato tutti i sindaci dei comuni della provincia ed ecco che le nostre richieste trovano seguito. Ripartono le Feste Patronali e questo è bellissimo. Una grandissima emozione che ho voluto vivere personalmente a Barletta, tra i miei Operatori, tra tutti i commercianti e tra la gente. Grazie al Sindaco Cannito, all’assessore Tupputi ed allo Staff del Suap. Si (ri)parte da Barletta dove finisce un incubo durato davvero tanto, troppo tempo “ – ha concluso Montaruli.