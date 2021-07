Lavori stadio "Puttilli", approvata seconda variante al progetto

È stata approvata ieri, dalla Giunta comunale, la seconda variante in corso d’opera suppletiva al progetto esecutivo per i lavori di adeguamento funzionale dello stadio comunale “Cosimo Puttilli”. Il provvedimento renderà possibili gli ulteriori interventi “giustificati da condizioni impreviste ed imprevedibili” resisi necessari in seguito ai sopralluoghi congiunti effettuati presso l’impianto di via Vittorio Veneto dai rappresentanti del CONI – Sport e Salute S.p.A. (soggetto attuatore e stazione appaltante dell’intervento), dai tecnici del Comune di Barletta e dai funzionari della Questura di Bari e del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Le opere suppletive in corso d’opera sono organiche alla migliore gestione e mantenimento in esercizio dell’impianto sportivo riqualificato, e riguarderanno murature, marciapiedi, pavimentazioni, interventi puntuali, i nuovi servizi igienici e l’infermeria per il pubblico, l’impianto elettrico di illuminazione del piano interrato spogliatoi e l’implementazione della videosorveglianza.

La Giunta ha approvato la delibera di Giunta dopo aver acquisito l’autorizzazione dal Responsabile Unico del Procedimento, l’architetto Marco Ducci, dando seguito alla proposta formulata dal direttore dei lavori ing. Ignazio Sanseverino. Un benestare propedeutico alla regolarità dell’atto che prevede la rideterminazione del quadro economico di spesa. Ad oggi l’ammontare degli interventi è di complessivi € 2.674.000,00, con un incremento di € 441.190,46 che troveranno copertura finanziaria CIPE per € 375,193,38 e la restante quota di € 65.997,08 a carico del Bilancio comunale con risorse derivanti dal ribasso d’asta.

Soddisfazione esprimono il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore ai Lavori Pubblici Gennaro Calabrese perché "Questo consentirà di avere per tempo lo stadio. Un sentito ringraziamento al CONI per la celerità della procedura eseguita".