Bar.S.A., assemblea dei soci per la nomina del nuovo amministratore

Bar.S.A. S.p.A., nella persona dell'amministratore unico avv. Michele Cianci, comunica che viene nuovamente convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Bar.S.A. S.p.A., per il giorno 6 luglio 2021 alle ore 11.00, come formalmente richiesto dal sindaco di Barletta, dott. Cosimo Cannito, quale socio unico.

L’assemblea si terrà presso la sede sociale sita in Barletta alla via Callano 61, per discutere e deliberare sull’ordine del giorno nei punti residuali. Durante l’assemblea del 23 giugno è stato esclusivamente approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, con un attivo di 236.386,20 euro. Si precisa che il bilancio presenta, come dati più significativi, un valore della produzione pari a 16.118.887,84 euro e imposte sul reddito pari a 56.938,90 euro oltre al già citato utile netto.

Le convocazioni e i rinvii richiesti dal socio unico sono stati i seguenti:

19 giugno: convocazione assemblea dei soci e rinvio al 23 giugno a causa di motivi di salute del socio unico;

23 giugno: approvazione del bilancio e rinvio degli altri punti dell’Odg al 29 giugno. In sede di approvazione di bilancio. durante l’Assemblea, i dividendi, anziché a riserve straordinarie dell’azienda, su espressa opzione, sono stati destinati al socio unico;

29 giugno: rinvio al 6 luglio a causa di motivi istituzionali.

L’amministratore unico avv. Michele Cianci e l’azienda tutta sono fiduciosi che questa volta l’Assemblea potrà regolarmente essere tenuta per interrompere il regime di prorogatio che, secondo norme vigenti, permette solo l’ordinaria amministrazione e dunque di fatto paralizza l’azione aziendale. Ciò nell’interesse di tutta l’azienda e di tutti i cittadini di Barletta, proprietari della medesima azienda.

«L’imminente ricorrenza della festa patronale, genererà le consuete incombenze straordinarie a carico di Bar.S.A. S.p.A. – commenta l’Amministratore Unico avv. Michele Cianci - che non potranno essere adempiute nel vigente regime di prorogatio. Siamo certi che, in caso di eventuale ulteriore impossibilità del socio unico a partecipare all’Assemblea per deliberare, lo stesso vorrà delegare chi di competenza per nominare l’Amministratore Unico, chiunque esso sia, sollevando l’azienda dall’attuale “paralisi”».

Di seguito l’ordine del giorno dell’assemblea:

• Approvazione Budget triennio 2021-2023 ed allegati. Artt. 17 e 18 Statuto Sociale.

• Nomina del Revisore Contabile, fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

• Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei Componenti ed il suo Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

• Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

• Approvazione atti di indirizzo con i quali il Comune di Barletta fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale. Art. 14 Statuto Sociale.

• Determinazione obiettivi gestionali dell’Organo Amministrativo per il premio di risultato anno 2021.

• Contenziosi in essere – determinazioni