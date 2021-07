Primo luglio: una data significativa per ogni Club Rotary, perché segna l'avvio del nuovo anno rotariano e del passaggio del testimone (appunto il simbolico Martelletto) tra presidente uscente e presidente entrante.

Una serata davvero importante anche per il Club di Barletta quella del “Passaggio del Martelletto” : un vero e proprio passaggio istituzionale tra due soci, Alessandra Palmiotti e Vito Colucci, che da anni fanno parte del nostro Club e lavorano insieme con tutto il gruppo per il perseguimento di importanti obiettivi.

Si è fatto il punto sugli interventi e sui progetti realizzati nell'anno appena trascorso e si sono lanciate le linee-guida degli obiettivi da realizzare nell'anno 2021-22, sia nel nostro territorio sia a livello internazionale.

Alla cerimonia ha partecipato un numerosissimo pubblico, di rotariani e non.

Ma prima di dare avvio alla cerimonia vera e propria, la presidente uscente Alessandra Palmiotti ha voluto consegnare la targa del Premio Professionalità Rotary Barletta ai due premiati che non avevano potuto presenziare alla serata dedicata, per impegni di lavoro in sedi lontane: l'imprenditrice Luisa Garribba Rizzitelli, nella prestigiosa "Forbes 100 Women List 2020" e il cardiologo dott. Baldassarre Doronzo, Direttore del Dipartimento Cardiologia Asl Cuneo e dell' Unità Operativa Complessa Cardiologia UTIC Savigliano .

Presenti il senatore Dario Damiani, i Past Governors Luca Gallo e Sergio Sernia, gli assistenti del nostro raggruppamento di Club, sia del governatore uscente Seracca Guerrieri che entrante Gianvito Giannelli, rispettivamente Emanuela Termine e Giuseppe Gulielmi; la nuova Presidente del Rotaract Valeria Manosperti, la responsabile della testata giornalistica "BarlettaLive" Martina Damiani, oltre naturalmente ai numerosi Soci e ospiti del nostro sodalizio .

Nel suo intervento, la presidente uscente Alessandra Palmiotti ha illustrato le intense attività dell’anno rotariano 2020/2021 appena conclusosi, nonostante le notevoli difficoltà create dalla pandemia e dal lungo periodo di impossibilità di riunirci in presenza.

Al termine del suo intervento, Alessandra ha conferito una serie di riconoscimenti alla sua squadra dell’anno 2020-21 per la qualità e l’impegno al servizio del Club.

Quindi, l’ufficiale passaggio di consegne al nuovo Presidente del Club 2021/22, il Socio Vito Colucci, che con slancio ha illustrato ai presenti le linee programmatiche e gli obiettivi dell’anno che sta per avviarsi, sia in prosecuzione delle linee già tracciate dal Presidente uscente, sia in implementazione, soffermandosi sul significato del motto caratterizzante il prossimo anno rotariano: “Serve to change Lives ”, sotto la guida del Presidente Internazionale Shekhar Meta, nonché del nuovo Governatore del Distretto 2120 , Gianvito Giannelli .

Per attivare tutti gli obiettivi che si prefigge il Club, continua il presidente Vito Colucci , saranno necessari il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i Soci e le collaborazioni con le Istituzioni Pubbliche, con il Comune di Barletta, con le Scuole e i giovani, unitamente alle sinergie con le altre Associazioni cittadine e naturalmente con i media, sia cartacei che web. Altrettanto importante sarà implementare l'effettivo del club, favorendo l'ingresso di nuovi soci che condividano efficacemente gli ideali rotariani e gli obiettivi di club.

Al termine del suo intervento il neopresidente ha presentato, come di rito, la sua squadra , ossia i componenti del Consiglio Direttivo del Club, che lo affiancheranno e collaboreranno nella realizzazione del suo programma, ed ha ringraziando nuovamente i numerosi partecipanti alla cerimonia.

Una importante serata che ha segnato l’inizio di un nuovo anno di impegno e di solidarietà, sempre all’insegna dell’energia contagiosa di condivisione.

Buon lavoro, Presidente Colucci!