TEDXBarletta, a Palazzo Della Marra Jacopo Veneziani e Stella Levantesi

Oggi, giovedì 1° luglio, a Palazzo Della Marra alle ore 19, con Costantino Foschini la Libreria Mondadori di Barletta e il team del TEDxBarletta, in attesa del grande evento del 3 luglio, presenteranno con Jacopo Veneziani il suo "Simmetrie", edito da Rizzoli e con Stella Levantesi il suo "I bugiardi del clima", edito da Laterza.

Ospite anche la speaker Chiara Schettino. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



Jacopo Veneziani, volto noto per la sua rubrica di divulgazione artistica nella trasmissione "Le parole della settimana” di Massimo Gramellini e “Sapiens", è dottorando in storia dell’arte moderna alla Sorbona di Parigi. È autore di #Divulgo. Le storie della storia dell’arte (Rizzoli 2020) e Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi (Rizzoli 2021).



Stella Levantesi, giornalista e fotoreporter, si occupa di ambiente e crisi climatica ed è specializzata nella lotta al negazionismo del cambiamento climatico e alla disinformazione scientifica. Formatasi alla scuola di giornalismo della New York University collabora con testate italiane e internazionali. I suoi lavori sono stati pubblicati su “The New Republic”, “Il Manifesto”, “Wired”, “Internazionale”, “LifeGate” e “Ossigeno”. Nel 2021 ha pubblicato I bugiardi del clima (Laterza).



Chiara Schettino, classe 2001, grazie alla vittoria di un hackathon nazionale con il suo team vola verso la Silicon Valley, in California, dove lavora alla sua start up in ambito agritech «Sow Future». Durante il lockdown collabora con il team VoiceMed, startup internazionale che pre-diagnostica il Covid-19 grazie alle emissioni vocali. Oggi è Change Maker di Economy of Francesco e frequenta il corso in Digital Management in H-farm presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.