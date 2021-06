Pandemia, a Barletta santa messa in suffragio delle vittime e loro famiglie

Si celebrerà questo pomeriggio, 30 giugno, con inizio alle ore 17,30 presso la Cattedrale di S. Maria Maggiore, una messa in suffragio per le vittime barlettane della pandemia e per tutte le famiglie toccate dal tragico lutto. Il rito sarà celebrato all’arciprete don Francesco Fruscio.

“Come Amministrazione - dichiara il sindaco Cosimo Cannito - abbiamo chiesto all’arciprete della Cattedrale, don Francesco Fruscio, un momento di riflessione, solidarietà e unità per la comunità barlettana così fortemente colpita da un dramma inaspettato che ha investito tante famiglie lasciandole nel dolore e nell’incredulità. Lo ringrazio per aver immediatamente accolto la nostra richiesta. Invito tutta l’Amministrazione in ogni sua componente, con assessori e consiglieri comunali, ad essere presente per dare testimonianza fattiva della nostra vicinanza a chi soffre per le conseguenze luttuose della pandemia. La città viene da mesi duri per tutti. Con il nostro lavoro profuso senza risparmio e con la piena collaborazione dei cittadini abbiamo cercato di creare le condizioni per ridurre al minimo l’impatto con un virus che non ha pietà e che continuerà ad essere presente nelle nostre vite se non persisteremo ad avere atteggiamenti virtuosi e a rispettare con pazienza tutte le misure anticovid anche nei prossimi mesi. Il nostro impegno - ha concluso il primo cittadino - continua affinché tutta la comunità possa affrontare con serenità un futuro fatto di prudenza ma anche tanta fiducia”.