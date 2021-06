“Buon compleanno, Pietro!", omaggio al campione Mennea nel 69esimo dalla nascita

“Buon compleanno, Pietro!”: applausi ed auguri in coro. E’ stato il tributo semplice, spontaneo e popolare al grande campione Mennea proprio davanti alla sua casa natale in via Porta Reale (al civico 45), dove il fiocco azzurro per la futura Freccia del Sud fu visto dal quartiere sessantanove anni fa il 28 giugno 1952.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Facebook “Barletta per Pietro Mennea Official Fans Club” in accordo con il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia Organizzazione di Volontariato, si è svolta in forma spontanea ed aperta alla libera partecipazione della Cittadinanza intera nel rispetto delle vigente disposizioni anti Covid quale omaggio popolare alla figura dell’illustre e indimenticabile Barlettano.

Testimonianze giornalistiche in prima persona da Nino Vinella e Giuliano Rotunno, ricordi indimenticabili da Giuseppe Acquafredda (componente della staffetta 4x100) e Mimmo Ostuni, coetaneo di Mennea ed attuale allenatore dei ragazzi appartenenti al Gruppo Sportivo AVIS, società che vide indossare la canotta al giovanissimo Mennea sotto la presidenza del prof. Ruggiero Lattanzio.

In diretta telefonica da Rovereto, il direttore tecnico Eusebio Haliti ha dato l’annuncio del record stabilito: una splendida coincidenza proprio come augurio di festa e di fiducia per il futuro.

A Teresa Piccolo in veste di madrina (ed esponente dell’Associazione Gli Amici del Cammino presente con Ruggiero Graniero come presidente) il compito finale dell’omaggio floreale alla targa installata sulla facciata della casa natale di Pietro Mennea. Con la promessa di installarci una lapide in marmo per il 2022, nel settantesimo della nascita dell’uomo bianco (ancora) più veloce del mondo.

Agli organizzatori il senatore Dario Damiani (Forza Italia) ha inviato un commovente messaggio istituzionale: “Avrebbe compiuto 69 anni oggi, Pietro Mennea; per la statistica, sarebbe ancora un giovane uomo ma purtroppo la vita beffarda ha deciso di batterlo sul tempo. Pietro Mennea ci ha lasciati 8 anni fa, troppo presto e troppo in fretta. E' stata una vita intensa la sua, all'insegna del massimo impegno in ogni attività: nello sport, in cui è stato icona mondiale della velocità, nello studio e nel lavoro, con le sue numerose lauree, e anche nella politica, rappresentando il nostro Paese al Parlamento europeo. Grinta, determinazione e sacrificio il suo credo, valori che lo hanno reso campione come atleta e come uomo. Pietro Mennea non è stato una meteora nel firmamento sportivo, che macina record e campioni effimeri. Il suo primato di 19" 72 è stato il più longevo della sua specialità, i 200 metri. E altrettanto inattaccabile dal tempo che passa è il suo ricordo, in chi ha avuto la fortuna di assistere alle sue imprese ma anche nelle nuove generazioni, che imparano a conoscerlo e ammirarlo. Ne ho avuto prova tangibile quando ho realizzato l'iniziativa di un francobollo commemorativo della storica vittoria olimpica a Mosca nel 1980, l'anno scorso in occasione del 40ennale. Un bellissimo francobollo, emesso dal MISE a novembre scorso e distribuito da Poste Italiane, e una cartolina celebrativa che hanno avuto un successo e un gradimento enormi, con richieste da ogni parte del mondo. Un piccolo gesto che mi è sembrato più che doveroso nei confronti dell'uomo che più di ogni altro dagli anni 70 in poi ha portato in giro per il mondo il nome della città di Barletta e del Sud Italia, riscattando il Meridione dal cliché del disimpegno. Perciò mi congratulo anche con gli organizzatori di qualunque evento, come quello odierno, che possa continuare a rinnovare il ricordo di un grande atleta e grande uomo, che ha avuto tantissimi riconoscimenti e onori in ogni parte del mondo ma che meritava di più dalla sua città”.