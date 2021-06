Festa patronale, a Barletta torna il Luna Park

Il ritorno del Luna Park a Barletta per festeggiare in sicurezza la rinascita dopo più di un anno di inattività. La litoranea Pietro Mennea ospiterà tante attrazioni che renderanno felici grandi e piccini .

I più adrenalinici potranno provare il Booster, il Ranger Batman, il Revolution giusto per citarne alcune tra i più emozionanti. Ci sarà come al solito spazio anche per i più piccoli, sempre affascinati dal Bruco mela o dalle auto da scontro. Novità di quest’anno i giochi gonfiabili all’ aperto. Non mancheranno le classiche giostre che hanno fatto la storia del luna park, come la ruota panoramica, la corrida, la casa dei mostri ed il labirinto incantato di specchi

Il Luna Park sarà attivo tutte le sere fino al 25 luglio, per trascorrere in allegria ma anche in sicurezza una straordinaria serata presso la litoranea di ponente Pietro Mennea a Barletta.