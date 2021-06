Estate Barlettana, pubblicata la graduatoria delle proposte per gli spettacoli

È stata approvata e pubblicata all’Albo Pretorio, a conclusione delle operazioni eseguite dalla Commissione di Valutazione incaricata, la graduatoria di merito per la selezione delle proposte di iniziative e spettacoli da realizzarsi nell’estate corrente sulla base degli indirizzi stabiliti con la delibera di Giunta comunale n. 98 del 4 giugno scorso.

Tutti gli atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it.

Gli avvisi, predisposti dai settori Sviluppo Economico e Turismo, erano finalizzati alla “Acquisizione di progetti per realizzare nel Fossato del Castello eventi di spettacoli dal vivo” (concerti o rassegne musicali proposti da soggetti esperti nel settore in possesso di un curriculum professionale ed un repertorio di comprovato valore) e alla organizzazione di eventi nell’ambito del programma “Si va in scena – edizione 2021”, per acquisire proposte utili alla formazione del cartellone di attività musicali, teatrali, coreutiche, per l’infanzia, di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni del territorio, mettendo a disposizione gratuitamente la piazza d’Armi e l’anfiteatro dei giardini del Castello, Palazzo Della Marra, villa Bonelli, i giardini De Nittis e il Parco dell’Umanità.