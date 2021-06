“Buon compleanno, Pietro!", tributo per i 69 anni dalla nascita del campione

“Buon compleanno, Pietro!” è il tributo al grande campione Mennea, lunedì 28 giugno alle ore 19 in via Porta Reale 20, dove nacque sessantanove anni fa il 28 giugno 1952.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Facebook “Barletta per Pietro Mennea Official FansClub” in accordo con il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, Organizzazione di Volontariato, si svolgerà in forma spontanea ed apertaalla libera partecipazione della Cittadinanza intera nel rispetto delle vigentedisposizioni anti Covid quale omaggio popolare alla figura dell’illustre e indimenticabile barlettano.