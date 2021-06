Cielo ombrato e caldo africano, la causa? La sabbia del Sahara

In questi giorni abbiamo notato tutti il colore giallognolo del cielo, mai un lembo di azzurro, oltre ad aver notato le temperature infernali. La colpa? Della sabbia del Sahara. Michele Conenna, punto di riferimento del Sud Italia e volto televisivo di Telenorba, ha pubblicato ieri un'immagine del satellite che mostra la sabbia sospesa in atmosfera e che copre tutto il Sud Italia.

"Avete notato in questi giorni un sole pallido, offuscato, con un contorno biancastro e giallognolo? Non sono nuvole ma si tratta della sabbia proveniente dal deserto del Sahara, in sospensione in atmosfera. Trattasi, in termini tecnici, di pulviscolo sahariano e spesso si verifica nel momento in cui, l’aria calda di matrice africana, risale direttamente dall’entroterra sahariano verso l’Italia a causa di una depressione posizionata sulla Penisola Iberica (Spagna) che fa da richiamo", scrive Michele.

"La lunga ed intensa ondata di caldo di origine africana sta raggiungendo l’apice in queste ore. Ma non è finita qui. Dopo la parziale tregua tra sabato e domenica (con massime comunque alte tra 30 e 38 gradi), da lunedì è prevista una nuova impennata termica con altre punte di 40/41 gradi" ha dichiarato oggi durante le previsioni nel TgNorba.