Lavori sulle strade provinciali BAT, il punto della situazione

“Ho chiesto e ottenuto dal vicepresidente e assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese e dall’assessore ai Trasporti Anna Maurodinoia l’impegno per un loro sopralluogo, che si terrà il 13 luglio alle ore 10.00, nel tratto Canosa di Puglia-Spinazzola della provinciale 3 (ex strada regionale 6), per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, interrotti in passato per ragioni di carattere paesaggistico e per il ritrovamento di reperti archeologici lungo il percorso”. Ad annunciarlo è il consigliere Filippo Caracciolo, capogruppo PD.

“Il nuovo quadro economico di progetto - spiega Caracciolo - prevede un incremento di circa 900.00,00 euro rispetto agli iniziali 17.000.000,00 euro di fondi previsti. Le ragioni di questo sopralluogo derivano dalla necessità di rendere fruibile la zona, completando l’opera infrastrutturale strategica per il territorio, in particolar modo per le comunità di Minervino Murge e Spinazzola da anni penalizzate”.

“L’assessore Piemontese - prosegue il consigliere regionale- ha assunto su mia sollecitazione l’impegno di reperire dei fondi da stanziare, previa predisposizione da parte della Provincia BAT di un progetto in forma definitiva propedeutico all’esecutivo per la cantierizzazione dell’opera”.

“Il completamento dell’infrastruttura - conclude Caracciolo - è un importante passo in avanti per potenziare la mobilità e viabilità dei comuni di Minervino Murge, Spinazzola, Canosa di Puglia, territorio ricco di risorse imprenditoriali, da valorizzare anche turisticamente”.

Nella stessa mattinata è previsto anche il sopralluogo nel tratto Canosa di Puglia-Andria della SP 231 (ex SS 98), località Montegrosso. Il sindaco di Andria incontrerà gli assessori regionali e il consigliere regionale Caracciolo.