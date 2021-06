Asilo nido comunale, per il prossimo anno non si sa nulla: la nota del PD cittadino

Che fine ha fatto l’avviso pubblico per l’asilo nido comunale? Era buona norma nel passato non fare attendere la città oltre il mese di marzo, dando così la possibilità alle famiglie di presentare domanda nei due mesi successivi, entro cioè la fine di maggio. La tempestività nella stesura della graduatoria evitava ai cittadini che non trovavano posto per i loro figli di incorrere in spiacevoli disagi, avendo modo e tempo di organizzarsi diversamente in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Siamo ormai alla fine di giugno e centinaia di famiglie barlettane rimangono ancora in attesa della pubblicazione dell’avviso, senza poter sapere se i loro figli avranno accesso o meno al nido comunale. Le vite, le attività quotidiane di molte di queste famiglie sono in balia dei colpevoli ritardi dell’amministrazione Cannito. Su questo fronte come su molti altri. Eppure stiamo parlando di attività basilari per un Comune che funzioni regolarmente. Ma a Barletta, a quanto pare, anche l'ordinaria amministrazione è diventata un lusso o peggio un miraggio. Attendiamo e speriamo di essere smentiti dai fatti che questa amministrazione, pur se in profondo ritardo, saprà dare risposte celeri ai cittadini. Altrimenti non resterà che constatare che per la giunta Cannito i bambini e le famiglie in difficoltà non sono una priorità.

Rosa Cascella

Segretario cittadino PD