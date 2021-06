Ambulatorio Popolare Barletta, distribuzione di pannoloni e pannolini

I pannoloni forniti dalle ASL alle persone anziane o portatrici di disabilità sono troppo pochi, insufficienti rispetto ai bisogni. "Queste sono le conseguenze dei tagli costanti e progressivi alla sanità pubblica che si ripercuotono con brutalità proprio sulle persone più deboli e fragili della nostra comunità. A queste persone cercheremo di stare ancor più vicini", dichiara il responsabile dell'Ambulatorio popolare di Barletta, Cosimo Matteucci.

"A loro sono infatti destinati i pannoloni, pannolini e assorbenti per donne derivanti da una ingente donazione che abbiamo ritirato sabato scorso a Chieti. Altri ne sono in arrivo insieme a mutande e traverse, e saranno comprati con i soldi provenienti dalla vendita del libro "Nessuno resti indietro" e dalle relative donazioni".

La distribuzione avverrà ogni martedi, mercoledi e giovedi dalle 17:30 alle 19:30 presso la sede dell’Ambulatorio popolare di Barletta – OdV in Piazza Plebiscito n. 16.

Per accedere al servizio é necessario contattare il centralino dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 21:00, ai seguenti numeri telefonici:

- 338 7377937

- 347 6569576

- 349 8239695

- 320 8206839

- 320 8581777

ATTENZIONE!

L'Ambulatorio si riserva massima discrezionalità nella donazione dei beni al fine di garantire che arrivino esclusivamente a quelle persone cui sono destinati. A tal fine è necessaria la carta di identità e per gli adulti anche la documentazione medica attestante lo stato di incontinenza.

Prima del ritiro dei vari beni dovrà essere sottoscritta una dichiarazione con cui la persona che li riceve si impegna a farne un uso diretto, per se stesso o per la propria famiglia, e comunque a non farne oggetto di speculazione e/o di vendita.

"Grazie a tutte le persone che in qualsiasi modo, con le loro donazioni o con l'acquisto del libro e la sua stessa realizzazione, hanno reso possibile questa iniziativa, grazie di cuore da tutte coloro: bambini, donne, anziani e uomini che ne potranno beneficiare. Grazie di cuore.Nessuno resti indietro, nessuno resti indietro veramente".