Vaccini covid, il 53% dei barlettani ha ricevuto almeno la prima dose

Sono 3.183.558 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri, 21 giugno, in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93.7 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.398.689).

ASL BT

Prima vaccinazione in azienda ieri a Barletta dove referenti del Dipartimento di Prevenzione hanno collaborato per vaccinare i primi cento dipendenti di una azienda di servizi. Intanto i due comuni con la percentuale di vaccinazione più alta (Spinazzola al 68 per cento e Minervino al 61 per cento) fanno registrare oggi zero contagi. Numeri incoraggianti anche negli altri comuni: Andria ha una percentuale di vaccinazione con la prima dose del 50 per cento, Barletta del 53 per cento, Bisceglie del 56 per cento, Canosa del 54 per cento, Margherita del 61 per cento, San Ferdinando del 48 per cento, Trani del 55 per cento e Trinitapoli del 51 per cento.