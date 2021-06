​Tutta la Diocesi (e non solo) in un click

Dal alcuni giorni è online il nuovo sito internet dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, raggiungibile con www.arcidiocesitrani.it o www.trani.chiesasacattolica.it .

Esso è il risultato di un lavoro di riflessione, studio e progettazione svoltosi dapprima in diocesi a cura dell’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali e Servizio diocesano informatico attraverso incontri alla presenza dell’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e del Vicario Generale Mons. Giuseppe Pavone.

Successivamente il dialogo si è spostato con gli esperti del Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana (Sicei), che hanno dato corpo alle indicazioni diocesane con la piattaforma oggi proposta alla consultazione di tutti (non si contano le telefonate, le videochiamate, i webinar di formazione, ed altro, in un clima di gentilezza e disponibilità da entrambe le parti).

Il tutto si è svolto all’interno del progetto CEI “Webdiocesi” che da anni è impegnato per favorire la comunicazione online delle diocesi, offrendo in particolare uno strumento per la realizzazione e gestione di siti web diocesani, basata sulla tecnologia WordPress in modalità ‘assistita’.

La home page si apre con un video sulla Cattedrale di Trani, simbolo della comunità ecclesiale diocesana riunita attorno al proprio pastore e sotto poi, in una menù orizzontale la presentazione di tutte le componenti operanti nel servizio ecclesiale con le seguenti voci: arcivescovo, diocesi, curia, comunità e persone, comunicazione, itinerari di fede, contatti,

Molto spazio è dato alle attività della diocesi, quelle liturgiche, culturali, caritative e tante altre di diversa tipologie; le più rilevanti sono messe in particolare evidenza; cliccando su ciascuna si potrà disporre di ulteriori particolari informativi.

E’ disponibile l’agenda diocesana o appuntamenti: quelli ricorrenti (anniversari vari, riferimenti importanti alla storia diocesana), e quelli del vescovo e di natura pastorale.

La webtv propone l’ultimo video prodotto e da essa è possibile spostarsi con un click al canale youtube diocesano (Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie).

La sezione “documenti” consente di avere sottocchio materiali vari: omelie, decreti, riflessioni, provvedimenti dell’Arcivescovo e degli uffici diocesani.

“Parrocchie map”, in via di compilazione, consentirà di avere gli orari delle messe, colmando così una lacuna informativa di vecchia data.

Le sezioni “link diocesani” e “Vita diocesana” rispettivamente offrono la possibilità di collegarsi ad altri siti di interesse diocesano e a informazioni su aspetti della vita diocesana dal carattere temporaneo.

Ancora più giù, la visuale si amplia alla chiesa italiana e alla liturgia. Infatti sono proposti i collegamenti all’agenzia di informazione SIR, ad “Almanacco” (liturgia del giorno, delle ore, le opere e i giorni), e ai media cattolici (Ceinews, sito della Cei, Avvenire, Tv 2000, L’Osservatore Romano, In Blu, Fisc).

Sotto ancora, è possibile disporre in uno sguardo d’insieme i social diocesani: facebook, youtube, instagram, twitter.

La home page è la punta di iceberg di questa nuova piattaforma, alcuni elementi della quale vanno rettificati e messi a punto. La navigazione all’interno di essa farà affiorare ulteriori caratteristiche. Tra cui l’opportunità offerta ai vari uffici e servizi diocesani di poter disporre di un proprio mini sito personalizzato.

«Il nuovo sito web della diocesi – ha dichiarato l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo - è il punto di arrivo di un lavoro di squadra dell’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali e del Servizio informatico in continua sinergia con il Sicei. Li ringrazio vivamente! Ma esso, oltre essere il risultato apprezzabile di un traguardo sul piano digitale, è espressione di una comunità ecclesiale che, per suo tramite, rende un servizio informativo, formativo, proiettato altresì alla formazione sempre necessaria della comunione ecclesiale. Il fatto di avere la possibilità di poter disporre su una piattaforma digitale, in un unico luogo virtuale, per quanto possibile, numerosissime espressioni della vita della comunità diocesana, questo rappresenta un contributo alla comunione all’interno di essa. Certo rimane vero che la vera comunione, sempre dono di Dio, va realizzata nel concretezza del vivere, ma essa si avvale anche di strumenti orientati a facilitarla».