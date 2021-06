Bar.S.A., selezione pubblica per 17 posti a tempo indeterminato

L'avv. Michele Cianci, in qualità di amministratore unico di Bar.S.A. - Barletta Servizi Ambientali S.p.A., comunica che sono stati pubblicati vari avvisi di selezione pubblica per titoli ed esami. Tale selezione è finalizzata alla copertura di 17 posti, a tempo pieno e indeterminato, nei profili di operaio con mansioni rispettivamente di elettricista, fabbro/serramentista, falegname, muratore, pulitore, termo-idraulico, per i servizi di Facility Management.

Per poter partecipare alla procedura di selezione sarà necessario presentare opportuna domanda di candidatura secondo i termini e le condizioni dichiarate negli appositi avvisi pubblicati nel portale di Bar.S.A. S.p.A. – società trasparenza, nonché in home page del sito istituzionale e per semplicità riportati al link seguente:

«In un momento storico così complesso in cui sul fronte occupazionale sembrano addensarsi solo cattive notizie e incertezze, Bar.S.A. va controcorrente emanando nuovi bandi per copertura di posti a tempo pieno e indeterminato da inserire in organico». Al termine di un impegnativo lavoro di compilazione di disciplinari e avvisi, puntualmente eseguito, interviene l’amministratore unico di Bar.S.A. avv. Michele Cianci. «Faremo tutto il possibile per creare nuovi posti di lavoro – conclude Cianci – e tutto ciò avvantaggerà in gran modo l’utenza cittadina che potrà sempre più contare su questa azienda-gioiello. Ringrazio dirigenti e quadri, oltre a tutto il personale coinvolto in questa prima fase, per questo ottimo risultato».