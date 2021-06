"L'apparenza inganna": in Prefettura BAT presentazione del progetto contro le truffe agli anziani

Oggi, mercoledì 16 giugno alle ore 11.00, presso la sede del Palazzo del Governo a Barletta, si terrà la presentazione del progetto del Comune di Barletta “L’apparenza inganna”, finanziato dal Ministero dell’Interno per un importo pari a 31.740 euro, nell’ambito del Fondo Unico Giustizia, per la realizzazione di campagne di tipo informativo, divulgativo e formativo, misure di prossimità ed interventi di supporto alla popolazione anziana, per scongiurare eventuali situazioni di rischio.

Contestualmente sarà illustrata dal Comune di Andria la propria progettualità di prossima attuazione, per la quale è stato erogato un finanziamento ministeriale di 31.544,19 euro.

All’incontro interverranno il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante ed i Sindaci di Barletta ed Andria, Cosimo Damiano Cannito e Giovanna Bruno, alla presenza dei rappresentanti delle Forze di Polizia di Bari.