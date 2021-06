Piano di comunicazione istituzionale del Comune di Barletta, pubblicato l'avviso

Predisposto dal Settore di Supporto alla Direzione Politica dell'Ente, è stato pubblicato all’Albo Pretorio l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del “Servizio di redazione e realizzazione del piano di comunicazione istituzionale del Comune di Barletta”, secondo le linee guida della delibera di Giunta Comunale n. 97 dello scorso 4 giugno.

Tale atto stabilisce, infatti, che le attività di informazione e di comunicazione debbano essere finalizzate ad illustrare e favorire la conoscenza delle decisioni degli organi dell’Ente, facilitando altresì l’accesso ai servizi erogati e favorendo i processi interni di partecipazione, semplificazione delle procedure e modernizzazione. Il tutto promuovendone e valorizzandone l’immagine.

Lo stesso provvedimento di Giunta ha previsto inoltre che il Piano della Comunicazione debba prevedere media policy del sito istituzionale, dei servizi di messaggistica WhattsApp e Newsletter, nonché delle pagine per la comunicazione dell’Ente sui social network. L’importo a base d’asta è di € 16.300,00 oltre IVA, per un incarico di durata annuale da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”. Possono partecipare alla procedura gli operatori in possesso dei requisiti indicati dall’avviso, consultabile su www.comune.barletta.bt.it per i dettagli.

Richieste di chiarimenti possono essere inoltrate entro le ore 23.59 del 19 giugno 2021 all’indirizzo email: felice.davanzo@comune.barletta.bt.it. Le manifestazioni di interesse,

invece, dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 29 giugno 2021 esclusivamente all’indirizzo staff@cert.comune.barletta.bt.it.