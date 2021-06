Polo della Legalità, inaugurazione a Barletta con il Sottosegretario on. Scalfarotto

Sarà il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno, On. Ivan Scalfarotto, ad inaugurare la nuova sede del “Polo della legalità” di Barletta, alle ore 15 di venerdì 11 giugno.

Alla cerimonia parteciperanno il Sindaco Cosimo Cannito insieme a numerose autorità del territorio.

Nel “Polo della Legalità”, ubicato presso i locali riconvertiti dell’ex sede distaccata del Tribunale di Trani, in via Zanardelli, ha oggi sede il nuovo Comando di Polizia Locale. Lo stesso immobile annovera gli Uffici del Giudice di Pace e la sala Consiliare.