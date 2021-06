Litoranee, sosta a pagamento dal 12 giugno

Da sabato 12 giugno 2021, un’ordinanza dirigenziale stabilisce ogni giorno dalle ore 9 alle 24 il parcheggio a pagamento dei veicoli lungo le litoranee di Levante, Ponente e alcune aree limitrofe. Il provvedimento, emanato dall’Ufficio Tecnico del Traffico (settore comunale Servizi di Vigilanza) sarà in vigore sino al prossimo 30 settembre.

Le strade interessate sono, segnatamente: Via degli Ammiragli Casardi (lato Ipercoop), dalla rotatoria a Viale Regina Elena; Viale Regina Elena (lato pizzerie) da via degli ammiragli Casardi a fronte molo Levante; Viale Regina Elena (lato mare) da molo di Levante a fine marciapiede fronte hotel “La Terrazza”; Via Misericordia (lato fabbrica) da viale Regina Elena a via Trani; Via delle Salinelle (lato mare) da via Dicuonzo a lido Mennea; Via delle Salinelle (lato mare) da Lido Mennea a Lido Massawa; via delle Salinelle (lato spartitraffico) da Lido Massawa a Lido Mennea; Via delle Salinelle (lato spartitraffico) da Lido Mennea a via Dicuonzo; Strada delle Salinelle in corrispondenza dell’Area 8 fronte Lido Mennea e il Lungomare Pietro Paolo Mennea, dal “Parco Mennea” presso via San Samuele a fine tratto via Cafiero.

Le tariffe previste, da corrispondere mediante l’utilizzo dei parcometri (non sono validi i “grattini”) o altri sistemi individuati con apposite indicazioni (App) sono di euro 0,40 e 0,80, rispettivamente, per le soste di 30 e 60 minuti. Consentita anche la sosta per tutta la mattina (dalle ore 9 alle 14) o per l’intera fascia pomeridiana/serale (ore 14/24) con il pagamento di euro 2,00. La fruizione della sosta giornaliera (ore 9/24) comporta invece la tariffa di euro 3,00. Disponibile anche l’abbonamento mensile, al costo di euro 30,00, acquistabile presso gli uffici distaccati della Bar.S.A. di via Vanvitelli (adiacenti alla sede dell’Ufficio Tributi).

Sono esonerati dal pagamento i veicoli, riconoscibili dagli appositi contrassegni, a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, nonché i veicoli elettrici ed ibridi.