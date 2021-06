​“Il rapporto di lavoro degli agenti e dei rappresentanti”​, incontro degli Avvocati

La figura dell'agente e del rappresentante, espletata in forma prevalentemente personale, pur identica all'attività svolta dalle società di agenti e rappresentanti riceve una tutela prettamente lavoristica, diversa da quella civilistica che spetta invece alle organizzazioni societarie. Di conseguenza, in caso di contenzioso le tutele e le discipline risultano ben diverse per gli agenti se espletano l'attività come ditta individuale o come legali rappresentanti di una società.

Questi i temi principali che saranno discussi e trattati durante il webinar dal titolo “Il rapporto di lavoro degli agenti e dei rappresentanti”, che si terrà venerdì 11 giugno 2021, alle ore 16.00 su piattaforma Microsoft Teams, accreditato dall’Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani (con 3 cfu).

Interverranno ANTONIO BELSITO, avvocato giuslavorista e autore di un volume dall'omonimo titolo, edito da Giuffré Editore, GIUSEPPE PELLACANI, Professore Ordinario di Diritto del lavoro Università di Modena e Reggio Emilia, NICOLA DE MARINIS Magistrato di Cassazione Sezione Lavoro, GAETANO VENETO, Presidente Centro Studi Diritto dei Lavori e Professore di Diritto del Lavoro e DOMENICO DI PIERRO, Avvocato giuslavorista e Presidente Associazione Avvocati Bisceglie.

L'evento, organizzato dall'Associazione Avvocati Bisceglie in collaborazione con il Centro Studi Diritto dei Lavori, sarà moderato.