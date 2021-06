Concluso il Service Green: Rotary Club Barletta "mette radici" nelle scuole

Portato a compimento il Service GREEN, a cura del Rotary Club BARLETTA, presieduto da Alessandra Palmiotti, rivolto alla piantumazione di 7 alberi ( Falso Pepe) nei 7 Circoli Didattici cittadini, impegnandosi concretamente al perseguimento un percorso innovativo-educativo di sostenibilità ambientale, con la collaborazione fattiva degli stessi istituti

Progetto itinerante e replicabile cominciato il 15/05/21 con I.C D’AZEGLIO-DE NITTIS ed il III CIRCOLO N. FRAGGIANNI, dirette rispettivamente dalle dirigenti scolastiche Concetta Corvasce e N.M. Cappabianca , per poi proseguire il 18/05/2021 con l’I.C. PIETRO PAOLO MENNEA diretto dalla dirigente scolastica Gabriella Catacchio, il 22/05/2021 con il VI CIRCOLO “R. GIRONDI” diretto dalla dirigente scolastica Sara Ardito, il 25/05/2021 con I.C. “MODUGNO-MORO” e I.C. MUSTI- DIMICCOLI , diretti rispettivamente dalle dirigenti scolastiche Lucia Riefolo e Rosa Carlucci, per poi concludersi il 01/06/2021 con VII C.D "GIOVANNI PAOLO II, diretto dalla Dirigente scolastica Francesca Maria Capuano,

L’azione incisiva del Rotary Club Barletta è stata distillata per ogni istituto con l’intento di stimolare azioni di cambiamento sopratutto nei confronti delle nuove generazioni. 7 coloratissime giornate interamente dedicate all’ambiente, alla presenza attiva delle autorità istituzionali e religiose, caratterizzate dal comune denominatore di allineamento d’intenti verso una cultura GREEN ed ECOFRIENDLY. Tra i piu’ piccoli protagonisti è emersa la gioia di osservare l’albero, di abbracciarlo, di disegnarlo con le sue infinite sfumature della vita. Un sentimento di gratitudine alle dirigenti scolastiche ed allo staff del personale docente di ciascun plesso che ha collaborato in maniera straordinaria ed efficace, dedicando attività a tema, declinate ed interpretate in maniera singolare e creativa da ciascun istituto.

Tra canti, poesie, drammatizzazioni, concerti live a flauto, letture, riflessioni sull’ambiente come dono di Dio e della vita, ogni istituto ha poi apposto la propria targhetta home-made con il nome dell’albero e la data di celebrazione, con la promessa di adottarlo, prendendosene cura, apprezzandone le qualità fitodepuranti e custodendolo per un futuro sostenibile, assumendo comportamenti attivi e virtuosi, grazie anche all’impronta ecologica rotariana.

