Infermieri in campo per raccogliere fondi per i piccoli colpiti da gravi malattie

Un gruppo di infermiere del “Bonomo” scende in campo per una raccolta fondi lanciata dall'associazione Oscar's Angels Italia.

La raccolta fondi servirà per acquistare del materiale utile al confort dei bambini e ragazzi e al miglioramento della loro qualità di vita durante il ricovero.

La struttura a cui saranno destinati i fondi raccolti è l’Hospice Pediatrico “l’Isola di Margherita” di Torino che accoglie bambini e ragazzi affetti da patologie croniche gravi inguaribili (oncologiche e non oncologiche) e le loro famiglie allo scopo sia di controllare i sintomi sia di fornire ai genitori la possibilità di acquisire le competenze per l’utilizzo dei vari presidi da utilizzare al domicilio. Le patologie sono molto diverse tra loro ma spesso il bambino non è autosufficiente per varie problematiche neurologiche e ha bisogno di ausili per la postura e il movimento.

La particolarità dell’iniziativa sta nelle modalità di raccolta fondi. In cambio della donazione si riceverà una spilletta su cui è disegnato l’avatar dell’operatore sanitario che ha effettuato la donazione, con il nome, il ruolo e il logo che più si addice alla propria mansione o unità operativa.

Ora non resta che sperare in una vera e propria "invasione di spillette" per sostenere i piccoli che si ritrovano a combattere grandi battaglie contro dei veri e propri mostri rappresentati dalle gravi malattie da cui sono stati colpiti.

Per informazioni contattare su Facebook Rita Venta o Annamaria Ieva o presso l'U. O. di Patologia Clinica del Bonomo.

Per eventuali donazioni: https://donazionioscarsangelsitalia.com/donazioni-isola-di-margherita/#aaaa