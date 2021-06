Festa della Repubblica, cerimonia in Prefettura BAT

Si terrà oggi, mercoledì 2 giugno, presso il Palazzo del Governo a Barletta, la cerimonia per il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

Il programma della giornata prevede alle ore 9.30 il conferimento, da parte del Prefetto di Barletta Andria Trani e dei Sindaci di Bisceglie, Canosa di Puglia e Trinitapoli, delle medaglie d’onore a cinque cittadini della provincia di Barletta Andria Trani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.

Alle ore 10.30, invece, il Prefetto ed il Sindaco di Barletta deporranno due Corone al Monumento ai Caduti in Guerra in Piazza Caduti a Barletta.

Alle ore 11.00 l’inizio della cerimonia in Prefettura, con inno nazionale ed esposizione della bandiera tricolore a cura dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani. Il Prefetto Valiante darà poi lettura del messaggio inviato, per l’occasione, dal Presidente della Repubblica Italiana, mentre a seguire si terrà la consegna di sette Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, ad altrettanti cittadini del territorio particolarmente distintisi durante l’emergenza pandemica per meriti professionali, culturali e sociali.

La cerimonia si concluderà con l’esecuzione di alcuni brani musicali a cura degli studenti del Liceo Musicale “Casardi” di Barletta.