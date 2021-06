Festa della Repubblica, sindaco Cannito: "Forte richiamo ai valori costituzionali"

"La giornata del 2 giugno, ricordandoci la nascita della Repubblica, deve rappresentare un forte richiamo ai valori costituzionali sui quali il nostro Paese è stato fondato. Democrazia, libertà, pace oggi sono sinonimo di un’Italia che seppe recidere gli opprimenti legami del totalitarismo e generare un clima di solidale concordia, a garanzia del progresso, del benessere e della sicurezza collettiva. Esattamente nel segno della legalità e del rispetto reciproco dobbiamo costruire il domani e rimuovere ogni insidia. Per questa ricorrenza è fondamentale rinnovare l’appello al comune senso di responsabilità sia per superare definitivamente l’emergenza sanitaria che ancora ci condiziona, sia per individuare le soluzioni alle numerose, attuali problematiche, siano esse estranee alla pandemia o inasprite da quest’ultima. L’appello che rivolgo nell’interesse generale è quello di collaborare, sempre, affinché le istituzioni e la società, con slancio, superando paure e tensioni dei giorni difficili, accrescano e condividano la fiducia nell’avvenire".

È il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, a rivolgere il proprio saluto augurale in occasione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica. Il primo cittadino parteciperà domani alle manifestazioni organizzate dalla Prefettura che prevedono alle ore 10.15 la deposizione di corone in piazza Monumento ai Caduti (soggetta a limitazioni di traffico dalle ore 8 sino a conclusione cerimonia, come disposto dall’allegata ordinanza del settore comunale Vigilanza) e il successivo ritrovo delle autorità nel Palazzo del Governo. In questa sede, dopo l’esposizione del tricolore a cura dei Vigili del Fuoco sulle note dell’inno nazionale, il Prefetto Maurizio Valiante procederà alla lettura del messaggio del Capo dello Stato e alla consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.