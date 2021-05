Operazione "On The Road", la soddisfazione del prefetto Bat

“La professionalità di Magistratura e Forze di Polizia è la risposta migliore alle richieste di sicurezza e legalità che provengono dalla cittadinanza”. È il commento del Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, all’operazione “On the Road” che ha interessato anche questa provincia (Andria) e che all’alba di questa mattina ha visto impegnati i Carabinieri di Bari, Foggia e della Bat (con le compagnie di Barletta e Andria, coadiuvate in fase di esecuzione da personale del Gruppo di Trani), sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, nella maxi operazione che ha condotto al fermo di 15 persone in Puglia, sgominando così un pericolo sodalizio criminale finalizzato alla commissione di furti d’auto, ricettazione, riciclaggio e rapine a mano a mano armata, che peraltro aveva già pianificato un assalto ad un portavalori diretto ad un ufficio postale di Andria, che fortunatamente è stato impedito sul nascere.

“Esprimo ancora una volta soddisfazione e gratitudine alla Magistratura per il proficuo lavoro e i successi investigativi e all’Arma dei Carabinieri per la brillante operazione di quest'oggi, che funge da efficace azione di contrasto alla criminalità locale con particolare riguardo ad un fenomeno criminoso che caratterizza negativamente il territorio provinciale. Siamo fiduciosi per l’incisiva azione delle forze dell’ordine, cui va la nostra profonda riconoscenza per lo straordinario impegno profuso, su preciso impulso della Procura della Repubblica, che dimostra la determinazione con cui ogni giorno le Istituzioni operano nel contrasto e nella lotta alla criminalità di questo territorio”.