Legalità e Sicurezza in periferia, assemblea pubblica del Comitato di quartiere zona 167

Dopo la grande partecipazione mostrata dai cittadini nella “battaglia” relativa al Centro Comunale di Raccolta Rifiuti, si è manifestata una rinnovata sensibilità civica rispetto ai temi che da anni mortificano la quotidianità della periferia barlettana i cui abitanti non vogliono arrendersi all’ineluttabilità di ciò che accade, ovvero a fenomeni di delinquenza, vandalismo e devianza minorile, sollecitando un'azione che possa sensibilizzare le istituzioni a cercare le soluzioni più idonee.

A tale scopo il Comitato di Quartiere 167, in seguito a varie sollecitazioni degli abitanti, ha promosso per martedì 1° giugno dalle ore 18.00 presso il Parco dei Salici (Via Barberini angolo Via P. Ricci) un'assemblea pubblica dove i cittadini proveranno insieme a confrontarsi sul tema della legalità e della sicurezza in periferia e ad individuare tutte le azioni idonee a sensibilizzare le pubbliche istituzioni nella ricerca delle soluzioni più efficaci, che da anni si attendono, attraverso la redazione di un documento che il Comitato di Quartiere 167 sottoporrà al Sindaco e al Prefetto.



L'assemblea pubblica è aperta al contributo di ogni cittadino che avrà la sensibilità di voler partecipare e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid19.