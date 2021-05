Viabilità estiva a Barletta: due ordinanze dell'Ufficio Traffico

Emanate dall’Ufficio Tecnico del Traffico – Settore Servizi di Vigilanza, due ordinanze dirigenziali. Un primo provvedimento istituisce, da mercoledì 2 giugno e sino a future disposizioni, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle ore 21 alle 23 dei sabati, delle domeniche e dei festivi in corso Vittorio Emanuele, precisamente nel tratto da via Consalvo da Cordova a corso Garibaldi. In sostanza si aggiornano e sospendono gli orari invernali.

Nell’ambito dell’organizzazione della viabilità estiva nelle zone balneari e a tutela della pubblica e privata incolumità, un’ulteriore ordinanza dirigenziale del medesimo settore riguarda la Strada delle Salinelle, dove da domenica 13 giugno sino al 30 settembre 2021 sono previsti corsia d’emergenza, divieti di transito e fermata, senso unico, sosta a spina e limite massimo di velocità oraria a 30 km.

Per i dettagli e la consultazione dei provvedimenti: www.comune.barletta.bt.it