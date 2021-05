Attività estive in spazi aperti per minori, le iniziative comunali

In considerazione del rientro della Regione Puglia in zona gialla, l’Amministrazione comunale, con una specifica delibera di Giunta (la n. 67 del 13 maggio scorso), ha inteso promuovere attività estive educative, sportive e ludico/ricreative in spazi aperti in favore dei minori di età compresa tra i 7 e i 16 anni al fine di contrastare forme di povertà educativo/relazionale e permettere la conciliazione dei tempi di vita lavorativa o familiare.

Con la Determina dirigenziale n. 795 del 1° maggio 2021 il Settore Servizi Sociali aveva invece approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti idonei alla realizzazione di progetti estivi all’aperto in favore dei bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni residenti, consentendo la realizzazione sul territorio locale di esperienze fondamentali legate al diritto alla socialità fra pari, al gioco e all’educazione.

La sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza dovuta all’emergenza sanitaria da Covid 19 ha limitato drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli adolescenti. Gli Enti interessati, anche in un’ottica comunitaria, potranno pertanto candidare progetti estivi di tipo educativo secondo le modalità indicate su www.comune.barletta.bt.it sia tra le news sia nella sezione avvisi pubblici del sito istituzionale.