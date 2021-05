Informazione e Coronavirus, l’epidemia è la prima infodemia della storia

Più di un anno è trascorso da quando il mondo è stato travolto dalla pandemia da Coronavirus che ha cambiato completamente le vite di ognuno di noi. Più che di pandemia, si dovrebbe parlare di sindemia, in quanto, oltre alla salute, ci sono state conseguenze sull’istruzione, sull’economia, sulle relazioni e su qualsiasi aspetto della vita sociale. Tra questi, è da annoverare quello dell’informazione.

Così come sostenuto anche dall’OMS l’epidemia da Covid-19 è la prima infodemia della storia che ha inciso notevolmente su qualsiasi aspetto della quotidianità di ognuno di noi, sia in positivo che in negativo. Infatti, la mole di informazioni che circolavano e circolano sul web e, in particolare, sui social, da un lato è servita a far luce su tanti aspetti nascosti della vicenda e a diffondere buone pratiche per vincere la guerra contro il nemico invisibile, dall’altro ha, con la disinformazione, acuito le paure e fomentato odio contro le informazioni e notizie diffuse da fonti ufficiali e avvalorate da studi scientifici. Ed è proprio su questo secondo aspetto che l’infodemia sta producendo più “vittime” del Coronavirus e contribuisce all’aumento della diffusione di false teorie andando a rendere ancora più complicata la lotta contro il virus, a cui si aggiunge quella contro le notizie prive di qualsiasi fondamento scientifico. Ed è qui che nasce l’esigenza di sconfiggere la disinformazione e allo stesso tempo tutelare il diritto di accesso a informazioni certificate.

Un ruolo importante in questo è da attribuire ai social media che sono la fonte di notizie per milioni di persone e che ha visto le varie Istituzioni investire risorse e tempo proprio su tali canali per far sì che, in un periodo fatto di incertezze e paure, si limitassero al massimo i danni dei distributori seriali di fake news. Così, accanto agli Stati, sono scesi in campo anche i grandi colossi come Google, Facebook, Tik Tok, You Tube, ecc… che hanno messo in campo una “censura buona”, cioè una serie di strumenti volti a eliminare la falsa e cattiva informazione.

Con l’arrivo dei vaccini, l’infodemia è tornata a essere una vera e propria emergenza a causa della diffusione di reazioni dovute alla somministrazione di un vaccino in particolare. E la conseguenza è stata quella di una vera e propria fuga da quel vaccino che ha portato a un forte rallentamento della campagna di vaccinazione che procede ancora con il freno a mano. Si è data credibilità a chi sosteneva la pericolosità di un vaccino su dati statistici che, definire tali, è davvero ridicolo. Anche qui, la responsabilità non è da attribuire a chi vive di profitti derivanti dai likes sui social, ma anche agli operatori della comunicazione che hanno sposato e spinto per la diffusione di teorie complottistiche senza alcun fondamento scientifico o istituzionale.

Ci accingiamo verso la fine (o almeno si spera) di questa sindemia che ha stravolto le nostre vite e l’auspicio è che tutti mettano in pratica gli insegnamenti di questa “esperienza” e che gli operatori della comunicazione abbiano capito l’importante responsabilità sociale del proprio ruolo che, anche con una parola sbagliata, può cambiare i destini di migliaia di persone.

Ovviamente, oltre a ciò, servirebbero anche seri investimenti atti a combattere i diffusori seriali di fake news che, in questa catastrofe mondiale, hanno preferito il profitto generato dal proprio operato, senza considerare gli effetti negativi dei propri comportamenti che hanno prodotto migliaia di “vittime” e forse più di quante non ne abbia fatte il Coronavirus stesso.