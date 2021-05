"Nessuno resti indietro", Rotary Club Barletta presenta libro per Ambulatorio Popolare

Il Rotary Club Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, presenterà il 5 giugno alle ore 18.00 a Bagno 27 (Litoranea di Ponente) il libro “Nessuno resti indietro”, dialogando con gli autori ,offrendo lo spirito di servizio rotariano ed ascoltando le necessità primarie dell’Ambulatorio Popolare di Barletta. Modererà l’evento il giornalista Giuseppe Dimiccoli.

"Nessuno resti indietro" è lo slogan e la missione principale dell’Ambulatorio Popolare – ODV di Barletta, lo spazio di protezione mutualistica per le persone più deboli della comunità, ed è anche il nome che è stato scelto per una pubblicazione di testi realizzati da eccellenti autori barlettani e nomi del panorama artistico nazionale. Da un’idea di Giuseppe Calabrese, titolare della casa editrice Duepuntozero di Molfetta, in collaborazione del suo socio Giuseppe Daloiso e della formatrice Mariella Dibenedetto, lo scopo della pubblicazione è la raccolta di fondi da destinare interamente all’Ambulatorio Popolare.



Agli autori è stato chiesto un testo secondo il loro stile: dalla poesia alla favola, dal racconto introspettivo all’editoriale, le voci che si avvicenderanno nel libro provengono da mondi assolutamente differenti e abbracceranno temi disparati che avranno al centro l’uomo, l’ambiente, la società, la musica. In ordine sparso, hanno risposto all’invito: Paola Russo, Mariagrazia Fiore, Luca Baldini, Michele Dellaquila, Luciana Montenegro, Mariagrazia Vitobello, Giuliana Damato, Luca Guerra, Giuseppe Dimiccoli, Mariella Dileo, Mariolina Curci, Serena Sguera, Antonella Filannino, Don Vito Carpentiere, Enzo Delvy e l’Associazione Barlett e Avest, Marco Bruno, Rocco Palmieri, Mariella Dibenedetto, Lega del Filo Lilla, Victor Rivera Magos, Alex e Nico Cavaliere, Tommy Dibari, Roberto Straniero, Francesco Asselta, Pino Pepsee, Franco Ricatti, Giovanna Carpagnano, Badr Fakhouri, Caterina Navach, Papaceccio, Pierfrancesco Grieco, Luca Fortunato, Cosimo Matteucci, Antonio Damato, Giuseppe Calabrese.

Ai loro contributi, si sono aggiunti anche quelli di alcuni amici “fuori dal Comune”: il rapper Caparezza, l’attore e regista Leonardo Pieraccioni, la cantautrice Romina Falconi, il giornalista Francesco Giorgino, il stand up comedian Giorgio Montanini, il poeta Vincenzo Costantino Cinaski.

Ma, soprattutto, quella che nelle intenzioni iniziali era solo una iniziativa editoriale, si è trasformata giorno dopo giorno in un un caloroso e sincero abbraccio all'ambulatorio da parte della comunità barlettana che ha dato vita ad un fenomeno divenuto virale sul web e poi nelle librerie e nelle tante attività che distribuiscono il libro che è andato praticamente sold out in poco più di una settimana.

C’è bisogno di Rotary che da sempre è parte integrante sul territorio, prendersi cura delle persone nella loro interezza.