Scuole d'infanzia a Barletta, candidati due progetti di costruzione

Ci sono importanti novità in tema di edilizia scolastica. Il Comune ha candidato due progetti per altrettante scuole dell’infanzia ad un avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca destinato “alla presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati all’asilo nido e a scuole dell’infanzia e a Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.

Il primo progetto prevede la costruzione di una scuola dell’infanzia nella zona 167, in particolare in via Barberini angolo via De Vecchi, con un finanziamento richiesto di 3 milioni di euro. Sempre una scuola dell’infanzia è al centro del secondo progetto che ha come finalità la realizzazione di un edificio scolastico in via Don Michele Tatò per un importo di 2.150.000 euro.

“In tempi rapidissimi – hanno commentato il sindaco Cosimo Cannito e gli assessori alle Manutenzioni Lucia Ricatti e ai Lavori pubblici Gennaro Calabrese - gli uffici comunali sono riusciti a preparare tutta la documentazione per la presentazione della candidatura.”

“Si tratta – hanno aggiunto il primo cittadino e gli assessori – di una occasione imperdibile visto che con tali finanziamenti si potranno realizzare scuole per l’infanzia e, nel contempo, riqualificare porzioni di territorio nella nostra città.”