SISUS, procede la consegna dei lavori di efficientamento energetico nelle scuole

Entra nella fase decisiva la SISUS, la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, con gli interventi di efficientamento energetico nelle palestre di quattro edifici scolastici.

Il sindaco Cosimo Cannito e l’assessora alle Manutenzioni Urbane Lucia Ricatti, in proposito, comunicano che ieri "si è provveduto alla consegna dei lavori nel plesso della “Dimiccoli”, in via Mura del Carmine. Medesima operazione – dichiarano – è stata già eseguita ieri presso la scuola “Moro”, in via Monsignor Dimiccoli, mentre nei prossimi giorni sarà la volta della “Fieramosca” in via Botticelli e della “Fraggianni”, in via Vitrani. L’articolato programma di interventi è finanziato dalla Regione Puglia tramite le risorse assegnate dal POR Puglia con fondi FESR 2014 – 2020, in seguito alla partecipazione dell’Amministrazione comunale, autorità urbana, al più ampio bando che ha ammesso a finanziamento progetti tesi alla riqualificazione di Barletta. L’importo previsto a beneficio di ciascuna scuola è di 127.000 euro circa. L’esecuzione delle opere sarà ultimata prima dell’avvio delle attività didattiche 2021/2022".

Di seguito, più dettagliatamente, gli interventi: