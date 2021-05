Ha fatto tappa a Barletta il progetto di ecosostenibilità e inclusione ambientale “La luce di ognuno che illumina il mondo”.

Un obiettivo centrato in pieno, grazie al corso di formazione della “Formallimac” per normo dotati e diversamente abili tenuto dalla docente Sabina Altamura. Un connubio perfetto perché i colori sono la luce e l’energia vitale per noi e per il benessere del nostro pianeta in un momento delicato per entrambi. I colori salveranno il mondo e ieri si è avuta la conferma che la natura, i colori ed un ambiente pulito sono sinonimo di benessere fisico e sociale.

Bellezza e shooting fotografici hanno fatto da cornice ad ogni singolo partecipante, secondo le proprie necessità, per far emergere il colore che è presente dentro di loro. Il corso è riuscito a valorizzare le loro competenze a volte nascoste, altre più evidenti, dandone possibilità a tutti.

Un progetto riconosciuto dalla Regione Puglia ed arricchito dalla presenza della “Bamboocolic”, specializzata nella produzione di bamboo, al momento l’unica pianta in grado di contrastare la plastica, dunque un alleato in più per salvare l’ambiente. Tanti i ragazzi arrivati dall’hinterland della Bat e che hanno partecipato ai due corsi di formazione per Event planner. A sostenere il progetto l’associazione culturale Divine del Sud pronta a sostenere e promuovere la formazione, l’ambiente , l’inclusione , la bellezza, e l’accettazione di sé. Temi cardine e molto cari all’associazione stessa, confermati dalla presidentessa Francesca Rodolfo, volto noto del giornalismo televisivo.