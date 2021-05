L’iniziativa, a cura del RC BARLETTA, presieduto da Alessandra Palmiotti, rivolta alla piantumazione di 7 alberi ( Falso Pepe) nei 7 circoli didattici concittadini, si e’ posta l’obiettivo far conoscere cos’è il Rotary, la sensibilità costante che questa Associazione di professionisti rivolge alle problematiche ambientali della comunità, partendo dal I.C. D’Azeglio-Denittis, diretto dalla dirigente Concetta Corvasce.

La meraviglia della creatività dei piccoli protagonisti, accompagnata dai colori predominanti nel cortile adiacente la scuola stessa, ha creato l’ambiente ideale per rimarcare l’azione incisiva del Rotary. Per ragioni di spazio è l’unico plesso in cui si è preferito piantumare due Bouganville circondate da nanetti, bandierine e piantine colorate, simbolo della natura sana, con i suoi colori ed i suoi profumi. La dirigente Concetta Corvasce ha dato il via alla cerimonia GREEN ringraziando docenti e collaboratori dell’istituto per le attività a tema dedicate già dal 21 marzo ( giornata rotariana dell’ambiente) declinate tra canti, balli, rap, poesie e libricini di futura VISION ambientale. La Presidente del Rc Barletta ha spiegato le finalità del progetto GREEN voluto per accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza verso la sostenibilità ambientale, diventata la settima area di azione del Rotary Internazional. A seguire la socia rotariana, Nuccia Cafagna, ex dirigente scolastico della scuola d’Azeglio, dopo aver fatto i complimenti agli alunni e alle docenti per l'allestimento realizzato intorno alle due piante donate dal Rotary, ha invitato i bambini a seguire con attenzione la crescita delle due bouganville, ora così giovani ma che nelle prossime settimane fioriranno e si espanderanno. Don Vito ha concluso con parole efficacemente rivolte a sviluppare atteggiamenti di curiosità, spiritualità e modi di guardare la natura da prospettive differenti.

Il progetto GREEN è proseguito con il 3^CIRCOLO “N.FRAGGIANNI che ha dedicato una calorosissima accoglienza alla Presidente del Rotary Club Barletta, ai soci presenti ed all’assessore all’ambiente, dott Ruggiero Passero.

Dopo la Benedizione da parte di Don Vito dell’arbusto precedentemente piantumato nel giardino della Scuola , è stata deposta la targhetta “Progetto Green Rotary Club Barletta-Falso Pepe” ad opera degli alunni dell’Istituto. A seguire il discorso di benvenuto della D.S Nunzia Cappabianca, la finalità ambientale replicata dalla Presidente Palmiotti e supportata istituzionalmente dall’assessore Ruggiero Passero. Riflessioni autentiche e poesie a tema hanno allietato l’uditorio con “Il mio amico albero” “Filastrocca dell’albero”;

Canto polifonico “Io sono come un albero”;Balletto “Il risveglio degli alberi in Primavera”;

-Filastrocca conclusiva di ringraziamento “Grazie Falso Pepe”- Grazie Rotary.

Si ringraziano i dirigenti scolastici: Dott.ssa Concetta Corvasce Dott.ssa Lucia Riefolo I.C. “MODUGNO-MORO”, Dott.ssa N.M. Cappabianca ”, Dott.ssa Sara Ardito VI CIRCOLO “R. GIRONDI”, Dott.ssa Rosa Carlucci I.C. MUSTI-DIMICCOLI, Dott,ssa Gabriella Catacchio I.C. PIETRO P. MENNEA, Dott.ssa Francesca Maria Capuano 7° CD "Giovanni Paolo II , per aver dedicato attività inerenti alla tematica, accogliendo positivamente il SERVICE GREEN DEL ROTARY CLUB BARLETTA il cui obiettivo misurabile e sostenibile contribuirà efficacemente al percorso didattico delle nuove generazioni.