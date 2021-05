Timac Agro e Fondazione CMCC, siglato accordo di collaborazione per agricoltura sostenibile

TIMAC AGRO Italia, azienda leader nel settore della nutrizione vegetale, e la Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici hanno stipulato un accordo di collaborazione scientifica sui temi dell’agricoltura mediterranea e del cambiamento climatico.

La partnership triennale punta alla costruzione di agrosistemi resilienti, nel quadro globale degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite.

«Questo accordo – dichiara l’Amministratore Delegato di TIMAC AGRO Italia, Pierluigi Sassi – conferma il nostro impegno in favore di un’agricoltura efficiente e sostenibile. Una missione che, da anni, guida costantemente il nostro agire e che oggi, grazie alla collaborazione con il CMCC, può esprimersi in una nuova e più ampia prospettiva, rivolgendosi non solo alla comunità scientifica e agli addetti ai lavori del settore, ma anche ai più giovani e alla società in generale».

Per il Presidente del CMCC Antonio Navarra, «l’accordo è in linea con le strategie della Fondazione nell’impegno a fornire dati e informazioni prodotti da una rigorosa ricerca scientifica, su tematiche legate all’agricoltura sostenibile del Mediterraneo».

Nel concreto, l’accordo darà vita a numerose attività di ricerca scientifica, divulgazione e formazione, su colture mediterranee come olivo, frumento e vite.

Tra le attività oggetto dell’accordo si citano: svolgimento di esercitazioni tesi, progetti e convegni; pubblicazioni scientifiche, ricerche e studi, anche per completare le attività didattiche; partecipazione a progetti di ricerca e richieste di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo, tramite la partecipazione a bandi del Programma Operativo Nazionale, del Fondo Sociale Europeo o di altri programmi di comune interesse; forme di collaborazione con altre Università, centri di ricerca e istituti pubblici e privati; promozione di conferenze, incontri, seminari e scambi culturali nel campo della ricerca applicata e della cooperazione in campo agricolo; finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica e di borse di dottorato e post-dottorato.

TIMAC AGRO Italia, dal 1991 filiale italiana del gruppo francese Roullier, punto di riferimento mondiale nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti, opera anche in Italia con la sua rete di oltre 150 tecnici agronomi che, ogni giorno, visitano le aziende agricole su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza tecnica in materia di nutrizione vegetale. La tecnologia dei prodotti TIMAC AGRO Italia è il risultato dell’attività del “Centro Mondiale per l’Innovazione” (C.M.I.) del Gruppo Roullier, il più grande centro di ricerca privato in Europa dedicato alla nutrizione vegetale e animale.

Fondato nel 2005, il CMCC è un ente di ricerca no-profit la cui missione è realizzare studi e modelli del sistema climatico e delle sue interazioni con la società e con l’ambiente, per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine di stimolare una crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare, nel contesto dei cambiamenti climatici, politiche di adattamento e mitigazione fondate su conoscenze scientifiche. Tra le attività che ne caratterizzano la ricerca, la Fondazione CMCC ha sviluppato e applicato nell’ambito di diversi progetti nazionali e internazionali strumenti modellistici finalizzati alla valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici su colture mediterranee, allo sviluppo di servizi climatici e alla valutazione di tecniche di gestione colturale per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla gestione sostenibile del suolo e della risorsa idrica.