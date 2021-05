Nuovi editori per la Gazzetta del Mezzogiorno: gli auguri della politica

"Dopo i tempi difficili che la Gazzetta del Mezzogiorno ha dovuto attraversare, finalmente la storica testata può guardare al futuro con maggiore ottimismo grazie alla nuova proprietà e ai suoi editori. Da domani, inoltre, potrà contare su una nuova guida: Michele Partipilo, già capo redattore centrale del quotidiano, assumerà il ruolo di direttore del quotidiano dopo 13 anni di onorato servizio di Giuseppe De Tomaso. Un ringraziamento sentito e grato a De Tomaso per il lavoro fatto con sapienza e autorevolezza intellettuale in questi anni di considerevoli cambiamenti e un augurio di buon lavoro al neo-direttore Partipilo che, sono certa, saprà mantenere alto il nome della Gazzetta, consolidandone il prestigio.” Lo dichiara la senatrice PD Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

"La Gazzetta del Mezzogiorno riprende con entusiasmo il suo lungo cammino, dopo i travagli degli ultimi anni. Una notizia che mi riempie di gioia, il rilancio di un quotidiano che da oltre 130 anni è per il Meridione "il quotidiano" di riferimento. Un patrimonio inestimabile di professionalità, che hanno saputo raccontare le contraddizioni dei nostri territori con l'obiettivo di stimolare il dibattito pubblico e accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche più rilevanti. Tutto ciò merita di essere valorizzato, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo attraversando. Fuori dal tunnel della pandemia, che ha mortificato il nostro tessuto produttivo locale già fragile, ci attende la realizzazione di un programma di rilancio epocale, che vedrà il Sud protagonista. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) indica obiettivi ambiziosi per le realtà economiche e sociali delle nostre regioni e l'informazione avrà un ruolo centrale, sia nel raccontare le nuove opportunità che nell'osservare con spirito critico eventuali mancanze e distorsioni. Sono certo che la Gazzetta del Mezzogiorno saprà distinguersi come sempre per la qualità dell'approfondimento e rivolgo a tutti i suoi collaboratori i migliori auguri di buon lavoro". E' il messaggio augurale del senatore di Forza Italia Dario Damiani.

"La Gazzetta ha più di 130 anni di storia, dato che la sua fondazione, sotto l'iniziale nome Corriere delle Puglie, poi diventato La Gazzetta di Puglia, risale al 1887.Un quotidiano che è stato sempre protagonista di ogni evento politico, economico, culturale del nostro territorio, con ruolo e peso determinanti. Auguro un proseguo di lavoro proficuo, nell’ottica del giornalismo costruttivo, come da sempre garantito dai giornalisti della testata giornalistica che è uno dei più importanti quotidiani dell'Italia Meridionale. Non possiamo che rendere merito alla forza e determinazione che giornalisti e poligrafici hanno dimostrato lavorando senza sosta pur di essere sempre presenti in edicola. Ad maiora", dichiara il consigliere regionale del PD Filippo Caracciolo.