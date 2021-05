Caritas Barletta, consegna del secondo furgone per la raccolta di eccedenze alimentari

Lunedi 17 maggio, alle ore 18.00, in vicolo Asilo Infantile, nei pressi della mensa Caritas di via Cialdini n.62 a Barletta, in una sobria cerimonia sarà consegnato ai volontari il secondo furgone destinato alla "raccolta delle eccedenza alimentari" alla presenza di S.E. l'Arcivescovo, del Prefetto del Sindaco e delle massime autorità civili militari e religiose e dei main sponsors che hanno curato la donazione del mezzo alla Caritas cittadina.

Nel corso della cerimonia saranno consegnate le targhe e gli attestati di solidarietà e valorizzato l'impegno dei volontari con la presentazione del Bilancio Sociale 2020, caratterizzato dagli interventi della Diocesi e dei sostenitori pubblici e privati, fondamentali per far fronte alle numerose richieste di aiuto dovuti agli effetti della Pandemia da covid-19.

«Nel 2020 - evidenzia Lorenzo Chieppa, responsabile della Caritas cittadina - oltre 50 mila i pasti distribuiti e 8 mila le notti al Dormitorio più di 13 mila le richieste di servizi per l'igiene alla persona, 450 le famiglie che ritirano settimanalmente il pacco spesa oltre 400 mila euro il sostegno alle famiglie da parte del Diocesi con il Fondo Talita Kum dall’8xmille per volere dell'Arcivescovo».

A conclusione della serata sarà siglata la nuova convenzione per la giustizia riparativa con l'UEPE alla presenza del dirigente Regionale.