"Service Green" Rotary Club Barletta: piantumazione di alberi nelle scuole

Il Rotary Club Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, ha inteso promuovere la piantumazione nei cortili scolastici dei 7 circoli didattici cittadini, donando 7 ALBERI (FALSO PEPE), con proprietà fitodepuranti contro lo smog, (uno per ogni istituto), incentivando negli alunni la consapevolezza della “preziosità” dell’albero, della sua cura e della sostenibilità dell’ambiente in cui viviamo .

Si partirà SABATO 15 MAGGIO 2021 con la Scuola D’azeglio ore 09,30 e con la scuola N. Fraggianni ore 11,30, alla presenza di autorità istituzionali e religiose. Il progetto proseguirà nelle settimane successive con cerimonie negli altri circoli didattici, perche ogni arbusto va celebrato, osservato nella sua forma ma soprattutto rispettato e salvaguardato, per dare vita ad un percorso educativo di crescita e consapevolezza su tematiche rilevanti per la vita.

Il ROTARY CLUB BARLETTA , impegnato da sempre sul territorio in attività di servizio che portano cambiamenti positivi nel mondo, ha inteso celebrare la sostenibilità ecologica, i benefici vitali simboleggiati dall’albero come azione incisiva per la salute pubblica della sua comunità in un periodo di crisi sanitaria fortemente legata alla crisi ambientale, sostenendo l’educazione per promuovere comportamenti che proteggano l’ambiente. Si ringraziano i dirigenti scolastici: Dott.ssa Concetta Corvasce I.C. “D’AZEGLIO-DE NITTIS”, Dott.ssa Lucia Riefolo I.C. “MODUGNO-MORO”, Dott.ssa N.M. Cappabianca 3^CIRCOLO “N.FRAGGIANNI”, Dott.ssa Sara Ardito VI CIRCOLO “R. GIRONDI”, Dott.ssa Rosa Carlucci I.C. MUSTI-DIMICCOLI, Dott,ssa Gabriella Catacchio I.C. PIETRO P. MENNEA, Dott.ssa Francesca Maria Capuano 7° CD "Giovanni Paolo II , per aver dedicato attività inerenti alla tematica, accogliendo positivamente il SERVICE GREEN DEL ROTARY CLUB BARLETTA il cui obiettivo misurabile e sostenibile contribuirà efficacemente al percorso didattico delle nuove generazioni.