TEDxBarlettaStudio, la rinascita dell’arte e dei luoghi di cultura

Il TEDxBarletta non si ferma e torna all’interno dei luoghi della cultura della città di Barletta, con un format tutto nuovo: TEDxBarletta Studio.

Dopo il successo del TEDxBarlettaWomen, evento online andato in diretta streaming a novembre dalla Pinacoteca De Nittis, TEDxBarletta, con la licenza TEDxStudio, partecipa alla #ideachallenge. La performance artistica è disponibile sul canale TEDx Talks sulla piattaforma Youtube al seguente link: https://bit.ly/3eU5h8P.

Si tratta di un’iniziativa internazionale promossa da TED per promuovere idee e valori seguendo nuovi percorsi, differenti dagli ordinari TED talk.

Ma cos’è TEDx? È un programma lanciato da TED dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente, che si propone di far vivere localmente un’esperienza simile a quella che si vive partecipando a una conferenza TED.

Agli eventi TEDx, presentazioni dal vivo, performance artistiche e proiezioni di video tratti dai TED Talks sono combinati per stimolare il dialogo tra i partecipanti e favorire le relazioni all’interno di un gruppo di piccole dimensioni.

Le conferenze TED forniscono il modello guida generale per l’organizzazione degli eventi TEDx, quest’ultimi, incluso TEDxBarletta, sono realizzati in modo indipendente.

Il TEDxBarlettaStudio, intitolato “Alive” vede protagonisti Michele Ragno, attore, Graziano Galatone, cantante e attore teatrale, Francesco Santalucia, musicista, pianista, compositore e produttore pugliese e le ballerine Rossella Dicuonzo, Marianna Diroma e Loredana Gargano. Un omaggio alla cultura che vede l’intreccio tra poesia, lirica e danza in una location simbolo: il Teatro Curci di Barletta. Un progetto reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Barletta.

“Siamo ben lieti di continuare in questa azione di supporto a iniziative così pregevoli – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – che proiettano la città in una dimensione internazionale e la inseriscono in un circuito prestigioso caratterizzato da un grande fermento culturale”.

“La formula del TEDxBarlettaStudio ha permesso di poter realizzare un evento che potesse arrivare al cuore di tutti - spiega Vincenzo Sfregola, responsabile della sicurezza. “Benché senza platea - prosegue - l'organizzazione e la sicurezza sono stati punti centrali per la buona riuscita delle riprese. Ecco perché siamo orgogliosi del risultato finale, capace di dare lustro a uno dei luoghi simbolo della città, portando il Teatro Curci agli occhi di tutto il mondo”. “È stato un traguardo perseguito e raggiunto con la coesione e la determinazione di tutto il team – continua Luigi Cascella, responsabile marketing - e per questo siamo fieri di aver portato all’interno del Teatro Curci un messaggio di speranza per tutto il mondo della Cultura”.