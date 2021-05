Mosche e zanzare, il 12 maggio al via disinfestazione adulticida

Inizierà mercoledì 12 e continuerà fino al 15 maggio l'attività di disinfestazione adulticida su tutto il territorio cittadino. Contro mosche e zanzare in campo prodotti efficaci e rispettosi dell'ambiente.

Tale azione è messa in atto per contrastare la presenza di mosche e zanzare adulte sul territorio della città di Barletta. L'intervento - disposto dall'Amministrazione comunale d'intesa con la Asl Bt, e condiviso con l'assessore all'Igiene urbana e Servizi pubblici Ruggiero Passero - sarà effettuato da Bar.S.A. S.p.A. nel pieno rispetto delle normative vigenti, soprattutto in termini di impatto ambientale. Tale azione è stata calendarizzata e divisa nelle varie zone della città, a meno di contrastanti condizioni meteorologiche, ed è prevista dalle ore 00.30 alle ore 06.30.

L'Amministratore unico di Barsa, avv. Michele Cianci interviene a sostegno di un'iniziativa già molto apprezzata negli anni precedenti: «Il cambio di stagione e le prime ondate di caldo inevitabilmente corrispondono ad un aumento della popolazione di questi fastidiosi ditteri. A ciò opponiamo una precisa azione tramite prodotti assolutamente sostenibili: per il terzo anno consecutivo (e dopo uno stop durato ben vent'anni) poniamo in essere un'iniziativa virtuosa al fine di rendere Barletta sempre più salubre».

«Cominciare ora – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore Ruggiero Passero – vuol dire assicurarci un’estate liberi dalle zanzare prestando, allo stesso tempo, grande attenzione all’ambiente. Per questo ringrazio Bar.S.A. che ha voluto, anche quest’anno, proseguire in questa azione riavviata con l’insediamento di questa Amministrazione comunale».

Di seguito il calendario:

• Mercoledì 12 maggio – Centro Storico, Santa Maria, Santuario

• Giovedì 13 maggio – Settefrati, Fiumara

• Venerdì 14 maggio – Patalini

• Sabato 15 maggio – Borgovilla, Montaltino, La Boccuta

Si avvisa la cittadinanza di tenere chiusi finestre e balconi nelle ore e zone previste.