Torna la zona gialla: riaprono bar e ristoranti con consumazioni ai tavoli solo all'aperto

Torna da oggi, in Puglia, la zona gialla che, come ribadito dall'assessore regionale Lopalco non è un "liberi tutti", ma un maggiore richiamo al senso di responsabilità per tornare alla tanto ambita "normalità". Vediamo le regole in vigore da oggi.

Spostamenti: resta il divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità. Consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5 alle 22, per un massimo di quattro persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22. Inoltre sono consentiti gli spostamenti: dalle ore 5.00 alle 22.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo; dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida.

Bar e ristoranti : è consentito, dalle 5 alle 22 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all'aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali (Dal 1° giugno invece, secondo quanto finora previsto dal governo, sarà consentita l'attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle 18.00). Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Cinema e teatri : sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in cinema, teatri, altri locali con posti a sedere preassegnati, distanza interpersonale di almeno un metro e capienza massima consentita del 50% con massimo 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso in ogni sala. Apertura dei musei.

Sport e attività motoria : consentita l'attività motoria all'aperto presso centri sportivi e le attività riabilitative e terapeutiche. Dal 26 aprile, nella zona gialla, è possibile svolgere esclusivamente all'aperto attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, presso centri sportivi e circoli, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi. Consentiti eventi sportivi riconosciuti dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico a porte chiuse. Consentite all'aperto le attività sportive anche di squadra e di contatto. Chiusura di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, impianti sciistici.

Negozi e centri commerciali : le attività commerciali al dettaglio sono aperte, nel rispetto della normativa anticovid. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Servizi alla persona : Regolare l'attività di barbieri, parrucchieri, centri estetici.

: Regolare l'attività di barbieri, parrucchieri, centri estetici. Divertimento e sale giochi: Chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali adibiti ad attività differente. Chiusura di parchi tematici e di divertimento (la cui riapertura è prevista per il 1° luglio), salve attività ricreative, ludiche ed educative. Sospensione di eventi e congressi (che dovrebbero ripartire dal 15 giugno), chiuse le discoteche.