Sensibilizzare contro il cancro infantile: Lions Barletta pianta un melograno, simbolo di speranza

In continuazione della 20esima Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, il Lions Club Barletta Host pianta un albero di melograno quale simbolo di speranza nel giardino della Scuola “Sacro Cuore” in via Marone.

ll melograno è il simbolo dell’iniziativa green e solidale “Diamo radici alla speranza, …piantiamo un melograno”.

La messa a dimora dei melograni tende ad incentivare il consumo del suo salutare frutto, la melagrana, formata dall’unione di tanti chicchi, che vuole rappresentare l’alleanza terapeutica che si stabilisce tra medici, pazienti, famiglie ed associazioni service, come i Lions, tutti uniti nella lotta contro il cancro infantile.

I Lions, che operano come Associazione di Service umanitario in 205 Paesi a livello mondiale hanno dedicano parte delle loro attività alla Causa Umanitaria Globale: “Sconfiggere il Cancro Infantile” sulla base di quanto emerso anche nel confronto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità:

Ogni 2 minuti viene diagnosticato il cancro a un bambino;

Il cancro è la principale causa di mortalità infantile;

300.000 i nuovi casi all’anno nella fascia di età da 0-19 anni;

13% è la percentuale di aumento negli ultimi 20 anni;

6 anni è l'età media in cui viene diagnosticato il cancro a un bambino;

Circa 1400 bambini e 800 adolescenti ogni anno, in Italia contraggono il cancro;

Il 90% dei casi di cancro infantile si verifica in ambienti dotati di scarse risorse.

La piantumazione del melograno coinvolge i giovani alunni della Scuola in un’azione di sensibilizzazione ed educazione preventiva fatta a cura dei soci del Club e del personale docente. I giovani alunni nel prendersi cura delle piante di melograno oltre ad aiutare la pianta a crescere avranno modo di ricordare quanto è stato loro detto per prevenire l’insorgenza della malattia.